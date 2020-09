Esclusiva | Livorno | in arrivo Altobelli dalla Salernitana

(Di sabato 19 settembre 2020) Ieri sera il difensore centrale Bogdan dalalla. Nelle prossime ore il centrocampista Danieleal. Siamo ormai ai dettagli, svolta arrivata negli ultimi minuti, un nuovo rinforzo per il club toscano. Il classe 1993 nell’ultima stagione era andato in prestito alla Feralpisalò. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

