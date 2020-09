ESC 2021 si farà nonostante il Covid, ma come? Quattro le ipotesi per portare a casa lo show... (Di sabato 19 settembre 2020) L'Eurovision Song Contest non intende perdere un'altra edizione per il Covid: dopo la cancellazione di #ESC2020 e l'escamotage dell'evento speciale Europe Shine a Light, che ha comunque permesso alle varie nazioni in gara di presentare il proprio brano e che ha regalato quella suggestiva performance di Diodato all'Arena di Verona in pieno lockdown, ESC ha tutta l'intenzione di tornare live con tutta la sua ritualità. Già lo scorso giugno sono state decise le date delle fasi finali nell'Ahoy Arena di Rotterdam: le due Semifinali si terranno il martedì 18 e giovedì 20 maggio, il Grand Finale andrà in scena sabato 22 maggio. Confermato il claim, Open Up, pensato per essere volutamente incompleto e 'aperto' all'intervento e all'interpretazione di tutti. Confermati anche i conduttori Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley e Nikkie ... Leggi su blogo (Di sabato 19 settembre 2020) L'Eurovision Song Contest non intende perdere un'altra edizione per il: dopo la cancellazione di #ESC2020 e l'escamotage dell'evento speciale Europe Shine a Light, che ha comunque permesso alle varie nazioni in gara di presentare il proprio brano e che ha regalato quella suggestiva performance di Diodato all'Arena di Verona in pieno lockdown, ESC ha tutta l'intenzione di tornare live con tutta la sua ritualità. Già lo scorso giugno sono state decise le date delle fasi finali nell'Ahoy Arena di Rotterdam: le due Semifinali si terranno il martedì 18 e giovedì 20 maggio, il Grand Finale andrà in scena sabato 22 maggio. Confermato il claim, Open Up, pensato per essere volutamente incompleto e 'aperto' all'intervento e all'interpretazione di tutti. Confermati anche i conduttori Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley e Nikkie ...

