Ernestino Michielotto | chi è il marito di Carolyn Smith

Leggi su blogo

(Di sabato 19 settembre 2020)è ildi, presidente di giuria di Ballando con le Stelle, il varietà danzereccio di Rai1 sin dalla prima edizione del programma, nel 2005.opera nello stesso ramo di sua moglie:è stato infatti un ballerino e ora coreografo affermato anche all'estero, divenendo proprio come la coniuge un giudice in diverse competizioni. Proprio in queste occasioni ha conosciuto la moglie, sposata in seconde nozze nel 1997.: chi è ildi19 settembre 2020 08:38.