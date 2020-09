Emis Killa e Jake La Furia a FqMagazine: “Se il lavoro si ferma per mesi e la gente muore di fame c’è qualcosa di sbagliato nel sistema” (Di sabato 19 settembre 2020) Entrambi a cavallo come in un far west ma sullo sfondo c’è una Milano apocalittica, quasi come fosse distrutta dalla pandemia. Emis Killa e Jake La Furia sulla copertina del loro album “17” sono complici e amici con oltre 15 anni di carriera alle spalle e hanno deciso di unire le loro forze per raccontare le loro storie e ritratti impietosi della società e del mondo dei social. Tanti amici e colleghi hanno collaborato con loro: Salmo, Fabri Fibra, Lazza, Massimo Pericolo e Tedua, per citarne alcuni. Emis Killa e Jake La Furia sono i primi a riprendere la prassi degli instore, incontri tra fan e artista, dopo il lockdown dal 21 settembre. Naturalmente si svolgerà tutto in massima sicurezza, secondo i protocolli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Entrambi a cavallo come in un far west ma sullo sfondo c’è una Milano apocalittica, quasi come fosse distrutta dalla pandemia.Lasulla copertina del loro album “17” sono complici e amici con oltre 15 anni di carriera alle spalle e hanno deciso di unire le loro forze per raccontare le loro storie e ritratti impietosi della società e del mondo dei social. Tanti amici e colleghi hanno collaborato con loro: Salmo, Fabri Fibra, Lazza, Massimo Pericolo e Tedua, per citarne alcuni.Lasono i primi a riprendere la prassi degli instore, incontri tra fan e artista, dopo il lockdown dal 21 settembre. Naturalmente si svolgerà tutto in massima sicurezza, secondo i protocolli ...

