Elisabetta Gregoraci | intimo sexy su Instagram | “Red passion” FOTO

Leggi su sportface

(Di sabato 19 settembre 2020) Poco prima di entrare a far parte della cast del Grande Fratello Vip e fare quindi il suo ingresso nella casa più chiacchierata d’Italia,ha regalato uno scatto sensuale ai suoi 1,2 milioni di fan su. La showgirl ha incantato con unahot dove è immortalata in posa mentre indossa unrosso che mette in risalto il suo corpo e le sue forme. “Red in passion“, questa la descrizione che accompagna la. Di seguito il post: View this post onRed Passion 💋 . . @incantoofficial #incantoofficial #adv A post shared by...