Elisa | Vicenza si emoziona per la sua esibizione | FOTO

ilbassanese : Elisa a Vicenza, il pop con stile: video, foto, scaletta del concerto - Radiomusikblog : Ecco la scaletta completa del bellissimo concerto di ieri di Elisa a Vicenza, in Piazza dei Signori - ilbassanese : Elisa incanta Vicenza - video e foto della serata - elisa_manfrin : RT @TurismoVeneto: Dal #SantuariodellaMadonnadiMonteBerico si gode di un’incantevole vista panoramica su tutta #Vicenza e sul verde paesagg… - ilbassanese : Elisa incanta Vicenza - il video -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Vicenza

VicenzaToday

L'algida figura di Elisa entra in scena vestita di bianco e il pubblico si alza in piedi per un lungo applauso, "non scontato" dice lei emozionata nel ringraziare per la calorosa accoglienza. La canta ...Tanti gli spettacoli che LEG Live Emotion Group S.r.l. nonostante il difficile momento è riuscita ad organizzare quest'estate mettendo in piedi festival come quello di Villa Bertelli a Forte dei Marmi ...La grande musica non è ancora finita all’arena della Regina di Cattolica. Sabato l’ultimo concerto estivo dell’arena vedrà protagonista Elisa, che ha deciso di fare nuove date a settembre, compresa la ...