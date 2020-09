Elisa Isoardi | età | altezza | peso | fidanzato ed ex famosi | mamma | vita privata

Leggi su tuttivip

(Di sabato 19 settembre 2020) Non c’è bisogno di grandi presentazioni,è ormai una della conduttrici televisive più amate dai telespettatori italiani. Tempo fa è finita al centro della cronaca rosa per via della sua importante relazione con il politico di centro destra Matteo Salvini. Dopo anni al comando de La prova del cuoco, nel 2020, la stella dei riflettori ha detto ‘addio’ al celebre programma culinario per tuffarsi in nuove ed inedite esperienze sul piccolo schermo.ha trascorso la sua infanzia nelle campagne di Monterosso Grana (Cuneo), dove suo padre lavorava come coltivatore. Oggi risiede in un attico situato nel lussuoso quartiere romano dei Parioli. Oltre ai vari progetti lavorativi, la showgirl si è immersa in un’avventura televisiva lasciando ...