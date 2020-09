Elezioni e referendum: oggi si insediano i seggi, domani e lunedì il voto In Puglia le regionali oltre alle amministrative che riguardano 49 Comuni (Di sabato 19 settembre 2020) alle 16 si insediano i seggi in tutta Italia per il referendum confermativo del taglio del numero di parlamentari. In Puglia anche per le Elezioni regionali e, in 49 Comuni, anche per scegliere i nuovi sindaci. domani dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15 le operazioni di voto. L'articolo Elezioni e referendum: oggi si insediano i seggi, domani e lunedì il voto <small class="subtitle">In Puglia le regionali oltre alle ... Leggi su noinotizie (Di sabato 19 settembre 2020)16 siin tutta Italia per ilconfermativo del taglio del numero di parlamentari. Inanche per lee, in 49, anche per scegliere i nuovi sindaci.22 e lunedì d15 le operazioni di. L'articolosie lunedì il Inle...

Adnkronos : #Elezioni e #referendum: Agcom bacchetta Rai, Sky e La7 - Agenzia_Ansa : Quando e dove si vota, tutte le sfide, la posta in palio e le norme anti-Covid - LO SPECIALE su Regionali, Comunali… - Corriere : Gori: io e tutta la mia giunta siamo per il No al taglio dei parlamentari. Segno che nel Pd c’è disagio - ruffino_paola : RT @RaffaelePizzati: .@tagadala7 intervista a @matteorenzi . Dalle elezioni regionali al #MES , da una scelta di futuro riformista al dispr… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Quando e dove si vota, tutte le sfide, la posta in palio e le norme anti-Covid - LO SPECIALE su Regionali, Comunali e ref… -