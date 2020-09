Elezioni e referendum: oggi si insediano i seggi, domani e lunedì il voto In Puglia le regionali oltre alle amministrative che riguardano 49 Comuni (Di sabato 19 settembre 2020) alle 16 si insediano i seggi in tutta Italia per il referendum confermativo del taglio del numero di parlamentari. In Puglia anche per le Elezioni regionali e, in 49 Comuni, anche per scegliere i nuovi sindaci. domani dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15 le operazioni di voto. Di seguito le norme relative al voto in sicurezza: Elezioni: protocollo per il voto in sicurezza Regione Puglia, prevenzione del corona virus L'articolo Elezioni e referendum: oggi si insediano i seggi, ... Leggi su noinotizie (Di sabato 19 settembre 2020)16 siin tutta Italia per ilconfermativo del taglio del numero di parlamentari. Inanche per lee, in 49, anche per scegliere i nuovi sindaci.22 e lunedì d15 le operazioni di. Di seguito le norme relative alin sicurezza:: protocollo per ilin sicurezza Regione, prevenzione del corona virus L'articolosi, ...

Agenzia_Ansa : Quando e dove si vota, tutte le sfide, la posta in palio e le norme anti-Covid - LO SPECIALE su Regionali, Comunali… - Agenzia_Italia : Election day: seggi aperti domani e lunedì, dove e come si vota - Corriere : Gori: io e tutta la mia giunta siamo per il No al taglio dei parlamentari. Segno che nel Pd c’è disagio - umpkket : RT @IlPattoTradito: Manca poco, pochissimo e in un sol giorno ci saranno #elezioni, #referendum, apertura di #caccia. Così i #cacciatori no… - GioChirilly : RT @Mcclane272: Nei seggi niente misurazione della temperatura eh? PARACULI @VitoGulli @valy_s @Carlo_bis @Zippo88lrr @cristianalaz @Gigade… -