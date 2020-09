Elezioni, a Torino oltre la metà dei presidenti di seggio dà forfait: rimpiazzati (Di sabato 19 settembre 2020) Sono stati 506 su 919 i presidenti di seggio che hanno rinunciato all'incarico a Torino, mentre le rinunce degli scrutatori sono state 1.487 su 2.800. Il Comune ha provveduto a sostituire i presidenti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 settembre 2020) Sono stati 506 su 919 idiche hanno rinunciato all'incarico a, mentre le rinunce degli scrutatori sono state 1.487 su 2.800. Il Comune ha provveduto a sostituire i...

Si preannuncia una tornata elettorale difficile, quella alle porte, con gli scrutatori in fuga per il rischio Covid-19. Monta infatti la paura dei contagi nei seggi che ospiteranno le prossime elezion ...

