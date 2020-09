Elezioni a Napoli, 2mila uomini delle forze dell’ordine nelle sezioni elettorali (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un contingente di 2mila uomini delle forze dell’ordine sarà operativo all’interno delle sezioni elettorali di Napoli e provincia, nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre, a garanzia della sicurezza e per consentire un ordinato svolgimento delle operazioni di voto. Questa la decisione presa dopo la riunione tecnica di coordinamento interforze presieduta questa mattina dal prefetto di Napoli, Marco Valentini. Nell’area metropolitana di Napoli sono interessati alla tornata elettorale 2.516.190 elettori di cui 779.377 nel capoluogo. Nella città di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Un contingente didell’ordine sarà operativo all’internodie provincia,giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre, a garanzia della sicurezza e per consentire un ordinato svolgimentooperazioni di voto. Questa la decisione presa dopo la riunione tecnica di coordinamento interpresieduta questa mattina dal prefetto di, Marco Valentini. Nell’area metropolitana disono interessati alla tornata elettorale 2.516.190 elettori di cui 779.377 nel capoluogo. Nella città di ...

