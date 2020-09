Effetto Covid sulle elezioni: fuga di presidenti e scrutatori dai seggi (Di sabato 19 settembre 2020) Primo voto dell’era Coronavirus: la paura legata ai contagi ha provocato una vera e propria fuga dai seggi elettorali che ospiteranno le prossime elezioni del 20 e 21 settembre Leggi su ilsole24ore (Di sabato 19 settembre 2020) Primo voto dell’era Coronavirus: la paura legata ai contagi ha provocato una vera e propriadaielettorali che ospiteranno le prossimedel 20 e 21 settembre

BentivogliMarco : Nella correlazione causa/effetto ad esempio l'Iran ha 23.000 morti per #Covid e neanche un antenna #5G. Ormai sia… - Agenzia_Ansa : Effetto #Covid_19 sulle #Regionali, in varie regioni si registra la fuga di scrutatori. A #Bari da forfait il 67% d… - fattoquotidiano : Effetto Covid sui contratti precari e di breve durata: “Nel secondo trimestre 1,1 milioni in meno rispetto allo ste… - Kronostories : RT @CottarelliCPI: Il 'Green Stimulus Index' misura l'impatto ambientale dei programmi di rilancio in risposta all'epidemia di Coronavirus.… - Notiziedi_it : Più alunni con disabilità e meno prof di sostegno. Maturità, effetto Covid: raddoppiano i voti alti -