Dzeko Juventus, la Roma non lo schiera ma l’affare si complica (Di sabato 19 settembre 2020) Edin Dzeko, dopo le voci di mercato che lo considerano quasi un calciatore della Juventus, non è stato schierato da Paulo Fonseca nel match di stasera contro il Verona. Troppo alto il rischio di infortunio che potrebbe, inoltre, far saltare il il giro di attaccanti previsto in Serie A dove anche il Napoli sarebbe protagonista. Juventus: Dzeko congelato da Milik Il trasferimento del bosniaco resta ancora congelato perché la Roma non sarebbe convinta dalle condizioni fisiche di Arkadiusz Milik. I problemi alle ginocchia hanno frenato l’ormai trasferimento del polacco a Trigoria. Leggi anche:Juventus, senti l’ex: “Sarri sceso a compromessi. Favoritismi sporcano lo spogliatoio” Per quanto riguarda la gara di stasera, l’ex ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 19 settembre 2020) Edin, dopo le voci di mercato che lo considerano quasi un calciatore della, non è statoto da Paulo Fonseca nel match di stasera contro il Verona. Troppo alto il rischio di infortunio che potrebbe, inoltre, far saltare il il giro di attaccanti previsto in Serie A dove anche il Napoli sarebbe protagonista.congelato da Milik Il trasferimento del bosniaco resta ancora congelato perché lanon sarebbe convinta dalle condizioni fisiche di Arkadiusz Milik. I problemi alle ginocchia hanno frenato l’ormai trasferimento del polacco a Trigoria. Leggi anche:, senti l’ex: “Sarri sceso a compromessi. Favoritismi sporcano lo spogliatoio” Per quanto riguarda la gara di stasera, l’ex ...

mirkocalemme : #Milik rientrato in Italia, conclusa prima parte delle visite. L'attaccante, però, al momento torna a #Napoli: non… - romeoagresti : Accordo tra #Juventus e #Roma per #Dzeko definito a 16 milioni. Il bosniaco firmerà un biennale da 7.5. Nelle pross… - DiMarzio : #Milik all'estero per le visite mediche. Il VIDEO della partenza da #Roma. Tutti gli aggiornamenti LIVE ??… - gabrypez1 : RT @mirkocalemme: Il #Napoli e #Milik avevano praticamente risolto le loro questioni, ma nelle ultime ore la #Roma ha chiesto uno sconto im… - Daniele_asroma9 : RT @AliprandiJacopo: La #Juventus e gli agenti di #Dzeko sono in attesa di comunicazioni da parte della Roma sulla situazione legata a #Mil… -