Dzeko-Juve, Milik-Roma: allarmismi inutili, l’epilogo è l’unica cosa che conta (Di sabato 19 settembre 2020) Dzeko alla Juve. Milik alla Roma. Operazioni completate, accordi tra le società, mancano gli ultimi dettagli tra il Napoli e Milik. Rispetto alle 36 ore che avevamo scandito, realisticamente Milik ha fatto già una parte delle visite, in attesa di completarle. Dzeko è partito per Verna, vedremo se Fonseca lo utilizzerà oppure no (abbiamo qualche dubbio), la Juve lo aspettava entro la giornata di domani. Gli allarmismi di queste ore sono inutili, soprattutto se arrivano da chi ha accostato almeno quattro attaccanti alla Juve nell’ultimo mese. Vedremo come finire questa storia, noi non abbiamo dubbi. A meno che per un milione di multe, eventuali e varie, De Laurentiis non ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 settembre 2020)allaalla. Operazioni completate, accordi tra le società, mancano gli ultimi dettagli tra il Napoli e. Rispetto alle 36 ore che avevamo scandito, realisticamenteha fatto già una parte delle visite, in attesa di completarle.è partito per Verna, vedremo se Fonseca lo utilizzerà oppure no (abbiamo qualche dubbio), lalo aspettava entro la giornata di domani. Glidi queste ore sono, soprattutto se arrivano da chi ha accostato almeno quattro attaccanti allanell’ultimo mese. Vedremo come finire questa storia, noi non abbiamo dubbi. A meno che per un milione di multe, eventuali e varie, De Laurentiis non ...

