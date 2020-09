Dzeko-Juve e Milik-Roma, ci siamo: il bosniaco può già lasciare Verona per raggiungere Torino (Di sabato 19 settembre 2020) Ok le visite di Milik, tutto fatto per Dzeko: adesso il bosniaco può lasciare Verona per iniziare la sua nuova avventura con la Juventus Leggi su 90min (Di sabato 19 settembre 2020) Ok le visite di, tutto fatto per: adesso ilpuòper iniziare la sua nuova avventura con lantus

romeoagresti : Giornata di contatti sul fronte #Kean, che la #Juve vorrebbe prendere oltre a #Dzeko. I bianconeri premono per il p… - forumJuventus : Non sappiamo se #Suarez verrà alla Juve, il più vicino sembra #Dzeko, ma sicuramente sarà un pomeriggio talmente es… - ZZiliani : A gennaio il Dortmund prese Haaland (19 anni) dal Salisburgo per 20 milioni di clausola, 10 milioni al papà e 15 a… - zanzarone : Guarda 'La Juve aspetta tutti. Dzeko ancora no, Milik bloccato da ADL. Kean in arrivo? ||| Mercato Avsim' su YouTube - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Dzeko a #Verona, poi visite mediche con la #Juve ?? -