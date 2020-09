Dzeko convocato dalla Roma, Juve furiosa: ecco cosa succederà (Di sabato 19 settembre 2020) ‘La Gazzetta dello Sport’ scrive: “Juve irritata per Dzeko”. Il motivo? Facile. Un’operazione praticamente conclusa, che rischia di allungare i tempi per “colpa” della Roma. Il centravanti bosniaco, infatti, è stato convocato da Fonseca per la trasferta di Verona contro l’Hellas, facendo infuriare i bianconeri. Un’attesa spasmodica, che tiene con il fiato sospeso anche i tifosi del Napoli. Infatti anche Milik è bloccato in azzurro, solo quando Dzeko libererà l’armadietto di Trigoria il polacco si potrà vestire di giallorosso. A rallentare la chiusura della trattativa però sarebbero state le pendenze di Milik con il Napoli, non ancora risolte. Si parla .nel dettaglio, della multa e la causa ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) ‘La Gazzetta dello Sport’ scrive: “irritata per”. Il motivo? Facile. Un’operazione praticamente conclusa, che rischia di allungare i tempi per “colpa” della. Il centravanti bosniaco, infatti, è statoda Fonseca per la trasferta di Verona contro l’Hellas, facendo infuriare i bianconeri. Un’attesa spasmodica, che tiene con il fiato sospeso anche i tifosi del Napoli. Infatti anche Milik è bloccato in azzurro, solo quandolibererà l’armadietto di Trigoria il polacco si potrà vestire di giallorosso. A rallentare la chiusura della trattativa però sarebbero state le pendenze di Milik con il Napoli, non ancora risolte. Si parla .nel dettaglio, della multa e la causa ...

Solano_56 : #Dzeko convocato per #VeronaRoma, ma secondo l'entourage del giocatore possibile che non giochi per il rischio di i… - capuanogio : #Dzeko sarà convocato da #Fonseca per #VeronaRoma - marcoconterio : ?? #Milik è tornato in Italia, a #Roma, dopo la visita in Svizzera. Adesso è diretto a #Napoli. Serve ancora l'idone… - CalcioWeb : #Dzeko convocato dalla #Roma, #Juve furiosa: ecco cosa succederà - - Fabio_Martini_ : @MarzianoAnsioso Se è vero che il mercato finisce ad ottobre è anche vero che i 3 punti di domenica valgono come qu… -