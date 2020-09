DTM Gara Nürburgring Sprint 2020, Frijns beffa Rast (Di sabato 19 settembre 2020) Robin Frijns vince la Gara DTM sul Nürburgring Sprint beffando il poleman Audi René Rast che ha chiuso secondo alle sue spalle. Terzo posto per la BMW di Marco Wittmann che mostra una buona crescita della casa bavarese. DTM Gara Nürburgring Sprint, match frenetico composto da tre safety car Robin Frijns porta a casa la terza vittoria della stagione, seconda consecutiva, durante la Gara DTM sul circuito del Nürburgring Sprint. La vittoria di Frijns è stata sudatissima visto che il pilota olandese, in testa dal primo giro, ha dovuto gestire ben tre ripartenze per via delle tre safety car – causate da Loic Duval – che hanno animato molto la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Robinvince laDTM sul Nürburgringndo il poleman Audi Renéche ha chiuso secondo alle sue spalle. Terzo posto per la BMW di Marco Wittmann che mostra una buona crescita della casa bavarese. DTMNürburgring, match frenetico composto da tre safety car Robinporta a casa la terza vittoria della stagione, seconda consecutiva, durante laDTM sul circuito del Nürburgring. La vittoria diè stata sudatissima visto che il pilota olandese, in testa dal primo giro, ha dovuto gestire ben tre ripartenze per via delle tre safety car – causate da Loic Duval – che hanno animato molto la ...

Ultime Notizie dalla rete : DTM Gara DTM | Nurburgring Sprint - Cronaca live gara 1 F1inGenerale Nurburgring Sprint, gara 1

In testa dall'inizio alla fine per la terza vittoria stagionale, la seconda consecutiva, ma per Robin Frijns aggiudicarsi gara 1 del DTM al Nurburgring non è stata certo una passeggiata. La corsa odie ...

Nurburgring Sprint, qualifica 1

Ci sarà René Rast in pole-position per gara 1 del DTM al Nurburgring in versione "Sprint". In questo weekend la serie turismo tedesca resta sul circuito dell'Eifel, completando la prima tripletta di e ...

Cupra al fianco di Abt Sportsline, è il primo costruttore ufficiale ad entrare nella Extreme E

Cupra è il primo costruttore ufficiale che conferma la propria presenza alla Extreme E, il nuovo campionato per suv elettrici che prenderà il via nel 2021. Il marchio sportivo di Seat sarà supportato ...

