Dopo l’Emilia-Romagna, anche il Veneto riapre gli stadi (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo l’Emilia-Romagna, anche il Veneto decreta la riapertura degli stadi. Gli spettatori potranno assistere agli eventi sportivi, al massimo 1.000 negli impianti all’aperto e 700 in quelli al chiuso, nei quali sia possibile la preassegnazione dei posti a sedere. Lo prevede l’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Luca Zaia, valevole da oggi fino al 3 ottobre prossimo. Come si legge nella suddetta ordinanza, “i tifosi hanno l’obbligo di occupare per tutta la durata dell’evento esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto, assicurando tra ogni spettatore seduto una distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro“. LEGGI anche –> Il Codacons ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 19 settembre 2020)l’Emilia-ildecreta la riapertura degli. Gli spettatori potranno assistere agli eventi sportivi, al massimo 1.000 negli impianti all’aperto e 700 in quelli al chiuso, nei quali sia possibile la preassegnazione dei posti a sedere. Lo prevede l’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Luca Zaia, valevole da oggi fino al 3 ottobre prossimo. Come si legge nella suddetta ordinanza, “i tifosi hanno l’obbligo di occupare per tutta la durata dell’evento esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto, assicurando tra ogni spettatore seduto una distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro“. LEGGI–> Il Codacons ...

