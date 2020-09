Dopo Emilia Romagna e Veneto, stadi aperti anche in Lombardia: l’ordinanza di Fontana (Di sabato 19 settembre 2020) Con l’Ordinanza 610, il Governatore della Lombardia Attilio Fontana ha scelto, accodandosi alle scelte dei colleghi Bonaccini e Zaia, rispettivamente i presidenti Emilia Romagna e Veneto, di aprire gli stadi con il limite massimo di 1000 persone. L’Ordinanza è valida fino al 15 ottobre, come si legge sul sito della regione Lombardia: “Il 19 settembre il presidente di Regione Lombardia ha firmato la nuova Ordinanza n. 610 che consente la partecipazione del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive di ogni disciplina, compresi quelli di interesse nazionale (riconosciuti dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico CIP e rispettive federazioni) e internazionale, negli impianti all’aperto e al ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 settembre 2020) Con l’Ordinanza 610, il Governatore dellaAttilioha scelto, accodandosi alle scelte dei colleghi Bonaccini e Zaia, rispettivamente i presidenti, di aprire glicon il limite massimo di 1000 persone. L’Ordinanza è valida fino al 15 ottobre, come si legge sul sito della regione: “Il 19 settembre il presidente di Regioneha firmato la nuova Ordinanza n. 610 che consente la partecipazione del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive di ogni disciplina, compresi quelli di interesse nazionale (riconosciuti dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico CIP e rispettive federazioni) e internazionale, negli impianti all’aperto e al ...

