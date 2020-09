Domenica In, "una vera botta di cu***": prego? Mara Venier, roba da censura sul marito (Di sabato 19 settembre 2020) Vent'anni dopo, una vulcanica e dolcissima dedica al marito. Si parla di Mara Venier, la conduttrice di Domenica In su Rai 1, che su Instagram ha ricordato il primo incontro con Nicola Carraro, definito "la vera botta di cu***". Una dedica come solo Zia Mara poteva fare. Nel post che rende omaggio al giorno in cui si imbattè in Carraro nel 2000, la Venier scrive: "Buon anniversario amore mio, chi l'avrebbe detto? Dopo 20 anni (ci siamo conosciuti il 19 settembre del 2000 siamo ancora qua più uniti che mai) con le nostre famiglie, i tuoi figli, i miei figli, i nostri meravigliosi nipoti. Insomma la vera botta di cu*** è averti incontrato...", conclude con ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Vent'anni dopo, una vulcanica e dolcissima dedica al. Si parla di, la conduttrice diIn su Rai 1, che su Instagram ha ricordato il primo incontro con Nicola Carraro, definito "ladi". Una dedica come solo Ziapoteva fare. Nel post che rende omaggio al giorno in cui si imbattè in Carraro nel 2000, lascrive: "Buon anniversario amore mio, chi l'avrebbe detto? Dopo 20 anni (ci siamo conosciuti il 19 settembre del 2000 siamo ancora qua più uniti che mai) con le nostre famiglie, i tuoi figli, i miei figli, i nostri meravigliosi nipoti. Insomma ladiè averti incontrato...", conclude con ...

