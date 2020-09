Domenica gli stadi riaprono a mille persone: la decisione dopo il summit Governo-Regioni e il passo in avanti di Emilia-Romagna e Veneto (Di sabato 19 settembre 2020) Domenica riaprono gli stadi fino al 7 ottobre. Lo hanno deciso Governo e Regioni durante il summit convocato dal ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, dopo che in giornata anche il Veneto, dopo che Stefano Bonaccini ha deciso di riaprire gli stadi a mille tifosi, ha deciso di seguire l’esempio del governatore Emiliano. Lo si leggeva in un’ordinanza del governatore Luca Zaia valida fino al 3 ottobre, con cui ha deciso di aprire a mille spettatori gli stadi della propria regione e a 700 gli impianti al chiuso, come i palazzetti dello sport. Ma al presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, questa gestione frammentata delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020)glifino al 7 ottobre. Lo hanno decisodurante ilconvocato dal ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia,che in giornata anche ilche Stefano Bonaccini ha deciso di riaprire glitifosi, ha deciso di seguire l’esempio del governatoreno. Lo si leggeva in un’ordinanza del governatore Luca Zaia valida fino al 3 ottobre, con cui ha deciso di aprire aspettatori glidella propria regione e a 700 gli impianti al chiuso, come i palazzetti dello sport. Ma al presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, questa gestione frammentata delle ...

fattoquotidiano : Ha fatto bene Conte a rinunciare alla comparsata a Domenica In per gli auguri agli studenti che rientravano a scuol… - M5S_Europa : Il #referendum di domenica e lunedì è il calcio d’inizio di una stagione di grandi riforme per l’#Italia. Il taglio… - espressonline : Comuni sciolti al voto tra giunte in mano alla mafia e i miliardi del Recovery fund. L'articolo in edicola da domen… - LNN999 : RT @luigivanti: Il Referendum voluto da Renzi si trasformò in un boomerang, divenne in pratica un voto contro di lui per mandarlo a casa. E… - Noovyis : (Domenica gli stadi riaprono a mille persone: la decisione dopo il summit Governo-Regioni e il passo in avanti di E… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica gli Domenica gli stadi riaprono a mille persone: la decisione dopo il summit Governo-Regioni e il passo in avanti… Il Fatto Quotidiano Serie A, stasera si riparte: l'alfabeto del campionato che lotta contro il Covid

Facciamo che in estate, con il proseguimento del campionato di calcio post lockdown, abbiamo scherzato: era un brutto sogno. Oggi ci svegliamo dall’incubo, riparte la serie A, dall’inizio. Niente, non ...

Nella Bergamasca in trentamila al voto per tredici sindaci. Sfida alla Lega a Cene

Non c’è solo il referendum: in tredici Comuni domenica e lunedì si andrà al voto per il rinnovo del sindaco. Undici previsti in primavera e rimandati per l’epidemia (6 a scadenza naturale e 5 da commi ...

A Crotone la IV tappa del campionato italiano giovani macellai

È destinato ai talenti italiani under 35 della macelleria il Campionato italiano giovani macellai di Federcarni. E la IV tappa verrà ospitata a Crotone domenica 27 settembre nella sede del Laboratorio ...

Facciamo che in estate, con il proseguimento del campionato di calcio post lockdown, abbiamo scherzato: era un brutto sogno. Oggi ci svegliamo dall’incubo, riparte la serie A, dall’inizio. Niente, non ...Non c’è solo il referendum: in tredici Comuni domenica e lunedì si andrà al voto per il rinnovo del sindaco. Undici previsti in primavera e rimandati per l’epidemia (6 a scadenza naturale e 5 da commi ...È destinato ai talenti italiani under 35 della macelleria il Campionato italiano giovani macellai di Federcarni. E la IV tappa verrà ospitata a Crotone domenica 27 settembre nella sede del Laboratorio ...