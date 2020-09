Domenica e lunedi al voto per Referendum, Regione e nove Comuni (Di sabato 19 settembre 2020) - Ultime ore prima dell'apertura delle 3.940 sezioni elettorali dove 2 milioni e 985mila toscani sono chiamati a esprimersi per decidere chi sarà il nuovo presidente della Regione e votare i ... Leggi su gazzettadilivorno (Di sabato 19 settembre 2020) - Ultime ore prima dell'apertura delle 3.940 sezioni elettorali dove 2 milioni e 985mila toscani sono chiamati a esprimersi per decidere chi sarà il nuovo presidente dellae votare i ...

AzzolinaLucia : Domenica e lunedì si vota per il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Invito tutti a partecipare… - SusannaCeccardi : Questa mattina anche sui quotidiani della Toscana potete leggere la lettera che ho scritto per voi. Questi mesi ins… - matteosalvinimi : Ieri sera piazza STRAPIENA ad Aosta, mai vista così tanta gente in quella splendida città per un comizio. Anche in… - MariellaMioBea : RT @matteosalvinimi: Faccio un appello agli Italiani: domenica e lunedì andate a votare, a prescindere da cosa sceglierete. Dopo mesi di ch… - 60_cla : RT @annapaolaconcia: Ho già votato #No da una decina di giorni, volete gentilmente fare il vostro dovere domenica e lunedì in difesa di que… -