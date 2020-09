Disfatta epocale per il GfVip. Mai così male dal 2000 (Di sabato 19 settembre 2020) Tale e Quale Show vince l'affollato venerdì, crollo storico per il Grande Fratello Vip 5. Carlo Conti e i vip imitatori hanno esordito con 3.524.000 telespettatori per il 18,9% di share (chiusura entro le 00.00), mentre la seconda puntata mette a segno un risultato disastroso: 2.440.000 telespettatori pari al 14,77% di share (in onda dalle 21.25 all'1.13), il peggior dato dal 2000. Ma a certificare il tonfo è la sovrapposizione: dalle 21.33 alle 00.01 Tale e Quale Show segna 3.529.000 con la curva al 18,9%, mentre il GfVip è staccato di un milione ed è sotto di 5 punti di share. Un record negativo rispecchiato anche dall'andamento del live su Mediaset Extra: non supera i 90.000 spettatori. I motivi del flop sono diversi: la conduzione sbilanciata e ossequiosa di Alfonso Signorini, ingessato nella volontà di ... Leggi su iltempo (Di sabato 19 settembre 2020) Tale e Quale Show vince l'affollato venerdì, crollo storico per il Grande Fratello Vip 5. Carlo Conti e i vip imitatori hanno esordito con 3.524.000 telespettatori per il 18,9% di share (chiusura entro le 00.00), mentre la seconda puntata mette a segno un risultato disastroso: 2.440.000 telespettatori pari al 14,77% di share (in onda dalle 21.25 all'1.13), il peggior dato dal. Ma a certificare il tonfo è la sovrapposizione: dalle 21.33 alle 00.01 Tale e Quale Show segna 3.529.000 con la curva al 18,9%, mentre ilè staccato di un milione ed è sotto di 5 punti di share. Un record negativo rispecchiato anche dall'andamento del live su Mediaset Extra: non supera i 90.000 spettatori. I motivi del flop sono diversi: la conduzione sbilanciata e ossequiosa di Alfonso Signorini, ingessato nella volontà di ...

