Disabili | inaugurata nel milanese residenza della Fondazione Oltre

Milano, 19 set. (Adnkronos) - E' stata inaugurata a Carugate, in provincia di Milano, la residenza per persone con disabilità della Fondazione Oltre, alla presenza dell'Arcivescovo di Milano, Mario De ..."Un'opera importante – 130 posti auto, 4 per disabili, circa 20 per le moto – che risolve le problematiche degli abitanti della zona e agevola l'accesso al cimitero da parte dei parenti" - ha detto il ...Sarà inaugurato sabato 26 settembre a Castrovillari il Polifunzionale della Disabilità alla presenza dell’Arcivescovo S.e. Emil Paul Tscherrig, Nunzio Apostolico in Italia, in rappresentanza della San ...