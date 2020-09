DIRETTA Verona Roma – Formazioni ufficiali e risultato LIVE (Di sabato 19 settembre 2020) Sono pronte ad aprire la propria stagione Verona e Roma che tra poco si affronteranno al Bentegodi per il primo anticipo serale della stagione 2020/2021. Le scelte degli allenatori Nel Verona non ci sarà naturalmente Kumbulla, appena diventato un giocatore proprio della Roma: dentro l’ex Cetin nel ruolo di terzo difensivo assieme a Gunter ed Empereur. Out per infortunio Lazovic, a sinistra ci sarà Dimarco, mentre Zaccagni dovrebbe recuperare e giostrare sulla trequarti insieme a Ilic alle spalle di Di Carmine. In mezzo al campo si candida l’ex atalantino Tameze al fianco di Miguel Veloso. La Roma dovrebbe confermare la difesa a tre provata anche in questo precampionato: Kumbulla partirà dalla panchina, al centro della retroguardia agirà l’adattato Cristante. ... Leggi su giornal (Di sabato 19 settembre 2020) Sono pronte ad aprire la propria stagioneche tra poco si affronteranno al Bentegodi per il primo anticipo serale della stagione 2020/2021. Le scelte degli allenatori Nelnon ci sarà naturalmente Kumbulla, appena diventato un giocatore proprio della: dentro l’ex Cetin nel ruolo di terzo difensivo assieme a Gunter ed Empereur. Out per infortunio Lazovic, a sinistra ci sarà Dimarco, mentre Zaccagni dovrebbe recuperare e giostrare sulla trequarti insieme a Ilic alle spalle di Di Carmine. In mezzo al campo si candida l’ex atalantino Tameze al fianco di Miguel Veloso. Ladovrebbe confermare la difesa a tre provata anche in questo precampionato: Kumbulla partirà dalla panchina, al centro della retroguardia agirà l’adattato Cristante. ...

