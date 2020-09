DIRETTA Fiorentina Torino – Formazioni ufficiali e risultato LIVE (Di sabato 19 settembre 2020) Stanno per affrontarsi Fiorentina-Torino che daranno il via alla nuova stagione di Serie A. Una sfida tra squadre con gli stessi obiettivi stagionali e con le rose ancora non del tutto complete. Le scelte degli allenatori Iachini dovrebbe ripartire dal 3-5-2. In difesa capitan Pezzella non è al meglio, ma dovrebbe farcela e prendersi una maglia da titolare tra Milenkovic e Caceres. A centrocampo, Chiesa potrebbe essere schierato da esterno a ‘tutta fascia’ a destra, a sinistra Biraghi è in dubbio a causa di un problema ad una caviglia. In caso di forfait è pronto Lirola. Bonaventura verso l’esordio dal 1’, Amrabat è invece squalificato: in regia ci sarà Duncan. In attacco dovrebbe esserci Kouamé al fianco di Ribery: panchina per Vlahovic. Marco Giampaolo dovrebbe affidarsi ad un ... Leggi su giornal (Di sabato 19 settembre 2020) Stanno per affrontarsiche daranno il via alla nuova stagione di Serie A. Una sfida tra squadre con gli stessi obiettivi stagionali e con le rose ancora non del tutto complete. Le scelte degli allenatori Iachini dovrebbe ripartire dal 3-5-2. In difesa capitan Pezzella non è al meglio, ma dovrebbe farcela e prendersi una maglia da titolare tra Milenkovic e Caceres. A centrocampo, Chiesa potrebbe essere schierato da esterno a ‘tutta fascia’ a destra, a sinistra Biraghi è in dubbio a causa di un problema ad una caviglia. In caso di forfait è pronto Lirola. Bonaventura verso l’esordio dal 1’, Amrabat è invece squalificato: in regia ci sarà Duncan. In attacco dovrebbe esserci Kouamé al fianco di Ribery: panchina per Vlahovic. Marco Giampaolo dovrebbe affidarsi ad un ...

