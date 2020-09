‘Daydreamer – Le Ali del Sogno’, le anticipazioni di sabato 19 settembre (Di sabato 19 settembre 2020) È ancora incerto il destino di Daydreamer – Le Ali del Sogno: la soap turca che quest’estate ha registrato ascolti record andava in onda nella fascia che storicamente è sempre stata occupata da Uomini e Donne e con il ritorno del dating show condotto da Maria De Filippi ha inevitabilmente subito una variazione di palinsesto. La serie con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir è stata spostata dapprima nel prime time di Canale 5, poi nel weekend, ma adesso corre il rischio di essere cancellata: se sabato Daydreamer è ancora prevista all’interno della programmazione pomeridiana, per domenica, infatti, non c’è traccia del programma turco. Tra i fan c’è chi ipotizza che il programma potrebbe essere temporaneamente cancellato, in attesa che siano trasmessi, a dicembre, gli ultimi episodi de Il Segreto e ... Leggi su isaechia (Di sabato 19 settembre 2020) È ancora incerto il destino di Daydreamer – Le Ali del Sogno: la soap turca che quest’estate ha registrato ascolti record andava in onda nella fascia che storicamente è sempre stata occupata da Uomini e Donne e con il ritorno del dating show condotto da Maria De Filippi ha inevitabilmente subito una variazione di palinsesto. La serie con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir è stata spostata dapprima nel prime time di Canale 5, poi nel weekend, ma adesso corre il rischio di essere cancellata: seDaydreamer è ancora prevista all’interno della programmazione pomeridiana, per domenica, infatti, non c’è traccia del programma turco. Tra i fan c’è chi ipotizza che il programma potrebbe essere temporaneamente cancellato, in attesa che siano trasmessi, a dicembre, gli ultimi episodi de Il Segreto e ...

