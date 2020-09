Davide Varriale orrore in diretta | I social richiedono la qualifica a Temptation Island

Leggi su giornal

(Di sabato 19 settembre 2020)ha deciso di partecipare acon la sua fidanzata Serena per cercare di smussare quel suo lato troppo geloso nei suoi confronti. Una coppia che sembra avere come unico ostacolo alla felicità proprio la gelosia possessiva del fidanzato, pronto a mettersi in gioco per capire realmente i suoi grandissimi sbagli. La prima puntata diandata in onda mercoledì 14 Settembre ha però visto e soprattutto fatto emergere un lato diche in pochissimi conoscevano.ha così spiegato il grandissimo controllo che è convinto di avere nei confronti della sua compagna mostrando un vero e proprioinsu ...