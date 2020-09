David Beckham quota in Borsa la sua Guild Esports

(Di sabato 19 settembre 2020), oltre ad essere uno dei calciatori più famosi al mondo per aver giocato nella nazionale inglese, Premier League, LaLiga e Serie A, è anche co-proprietario del team. ...

MaxSixtyseven : @Viciupacciu @DBoltri @Lucifero1967 Vabbè raga con questo se la può giocare solo David.....!!! ( Beckham) Noi sia… - Eurosport_IT : UFFICIALE ?? Gonzalo Higuain lascia la #Juventus, è un nuovo giocatore dell'Inter Miami CF di David Beckham ???????… - Giulia24142829 : Solo io vedo la somiglianza di Simone con David Beckham? #uominiedonne - sportli26181512 : Higuain all’Inter Miami, c’è l’annuncio: “È quello che stavo cercando”: Ufficiale l’arrivo del Pipita alla corte di… - sportface2016 : #InterMiami, ufficiale l'arrivo di Gonzalo #Higuain alla corte di David #Beckham -

Ultime Notizie dalla rete : David Beckham

Corriere dello Sport

Il campionato che inizia oggi non ci entusiasma, ma senza non possiamo stare. Vedremo il solito calcio noioso, lento, eccessivamente tattico? Per Gennaro Malgieri una cosa è certa: il virus è il venti ...Resta un enigma il futuro di Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano poche settimane fa era stato messo alla porta dal Barcellona, e si era immediatamente mosso allacciando i contatti con la Juventus, ta ...Higuaín ha firmato con l’Inter Miami della Major League Soccer di David Beckham, ha annunciato il club oggi venerdì 18 Settembre, un giorno dopo aver lasciato la Juventus campione di Serie A. Il 32enn ...