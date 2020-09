Da Roma - Chiesti 5mln in meno al Napoli per Milik: svelato il motivo (Di sabato 19 settembre 2020) La Roma avrebbe chiesto uno sconto importante al Napoli nell'ambito dell'affare che dovrebbe portare Akradusz Milik in giallorosso. Anche secondo il Tempo la trattativa si è complicata. Leggi su tuttonapoli (Di sabato 19 settembre 2020) Laavrebbe chiesto uno sconto importante alnell'ambito dell'affare che dovrebbe portare Akraduszin giallorosso. Anche secondo il Tempo la trattativa si è complicata.

tuttonapoli : Da Roma - Chiesti 5mln in meno al Napoli per Milik: svelato il motivo - RadioItaliaIRIB : UE, migranti: a rischio i ricollocamenti chiesti da Roma - Mario7854116363 : Ma qnd l'inter li aveva chiesti per Spinazzola si é montato un casino adesso la Roma fa benne merde giornalia - anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: Nuovo patto Ue sui migranti: a rischio i ricollocamenti chiesti da Roma - PieroDAlessand5 : Altra inculata dall'UE in arrivo. 'Nuovo patto Ue sui migranti: a rischio i ricollocamenti chiesti da Roma' -