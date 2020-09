Da domani stadi aperti a mille tifosi in Serie A (Di sabato 19 settembre 2020) Da domani stadi aperti per tutte le partite di Serie A, per un massimo di ingressi di mille persone sugli spalti. È quanto stabilito, secondo quanto riportato l’Ansa, durante un incontro organizzato dal ministro Boccia, che ha convocato il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini, in presenza dei ministri Speranza e Spadafora. Ma si lavora … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 19 settembre 2020) Daper tutte le partite diA, per un massimo di ingressi dipersone sugli spalti. È quanto stabilito, secondo quanto riportato l’Ansa, durante un incontro organizzato dal ministro Boccia, che ha convocato il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini, in presenza dei ministri Speranza e Spadafora. Ma si lavora … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sport_Mediaset : C'è l'ok del governo: da domani in #SerieA stadi aperti a mille spettatori. Il vertice ministeriale ha stabilito ch… - SkyTG24 : Calcio, da domani stadi di Serie A aperti: possono entrare mille persone - Agenzia_Ansa : Da domani #stadi di A aperti per mille persone. #Spadafora: 'esperimento per prossime aperture' #ANSA #calcio - bisciahadid : RT @poltronaggio: Che cazzo di ideona aprire gli #stadi da domani, con 2.000 contagi registrati ieri, elezioni/referendum domani e scuole d… - Destradipopolo : AUMENTANO I CONTAGI E PENSANO A RIAPRIRE GLI #stadi A MILLE SPETTATORI, UN DELIRIO DI DEMAGOGIA SU PRESSIONE DEI G… -