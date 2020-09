Da Bruxelles 5 miliardi aggiuntivi per le regioni italiane. Solo la Polonia riceve di più (Di sabato 19 settembre 2020) Aumentano di 5 miliardi i fondi strutturali europei destinati alle regioni italiane. Secondo quanto anticipa l’Ansa la dotazione per il periodo 2021 – 2027 sale a 37,3 miliardi di euro contro i 32 del settennato precedente. Le risorse messe a disposizione dell’Italia sono seconde Solo a quelle destinate alla Polonia (66,4 miliardi), Paese che però beneficia degli aiuti del Fondo di coesione, riservati ai partner europei con condizioni economiche inferiori alla media Ue. L’Italia risulta uno dei sette paesi europei che ha visto aumentare queste dotazioni nonostante a contrazione del budget complessivo fissato a 373 miliardi di euro. La Germania subisce un taglio di circa il 4%, la Francia dell’1%: I fondi europei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Aumentano di 5i fondi strutturali europei destinati alle. Secondo quanto anticipa l’Ansa la dotazione per il periodo 2021 – 2027 sale a 37,3di euro contro i 32 del settennato precedente. Le risorse messe a disposizione dell’Italia sono secondea quelle destinate alla(66,4), Paese che però beneficia degli aiuti del Fondo di coesione, riservati ai partner europei con condizioni economiche inferiori alla media Ue. L’Italia risulta uno dei sette paesi europei che ha visto aumentare queste dotazioni nonostante a contrazione del budget complessivo fissato a 373di euro. La Germania subisce un taglio di circa il 4%, la Francia dell’1%: I fondi europei ...

. In bilancio 21-27 cinque miliardi in più rispetto a oggi. BRUXELLES, 19 SET - Le regioni italiane potranno contare su finanziamenti Ue per il periodo 2021-2027 per oltre 37,3 miliardi, circa cinque ...

Lo spettro, come era stato agitato la scorsa settimana dal ministro del Tesoro Roberto Gualtieri, del golden power per la “tutela degli interessi pubblici sottesi” all’asset strategico Borsa Italiana ...

A Bruxelles gira voce che durante i negoziati sull’ammontare del Recovery Fund siano stati i funzionari olandesi a spingere perché venisse assegnata all’Italia la quota maggiore di risorse a fondo per ...

