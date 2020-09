Cyberpunk 2077 in un nuovo video confronto che dimostra un upgrade grafico dal 2018 ad oggi (Di sabato 19 settembre 2020) Il downgrade grafico dal trailer al prodotto finito è uno degli argomenti più spinosi nel mondo videoludico: quanti sono stati i casi dove i trailer d'annuncio o di presentazione di un videogioco presentavano una grafica eccezionale, mentre quelli più vicini al lancio svelavano la qualità effettiva, nettamente inferiore a quanto pubblicizzato in origine?Storici i casi di Killzone 2, Watch Dogs e The Witcher 3 e se, constatata la furia dei videogiocatori, gli sviluppatori dei primi due titoli avevano iniziato a ridimensionare le aspettative con i titoli successivi, come si sarà comportata CD Projekt RED, per non ripetere gli stessi errori con Cyberpunk 2077? Stando a quanto abbiamo visto, bene, molto bene.Nella giornata di ieri, ... Leggi su eurogamer (Di sabato 19 settembre 2020) Il downgradedal trailer al prodotto finito è uno degli argomenti più spinosi nel mondoludico: quanti sono stati i casi dove i trailer d'annuncio o di presentazione di ungioco presentavano una grafica eccezionale, mentre quelli più vicini al lancio svelavano la qualità effettiva, nettamente inferiore a quanto pubblicizzato in origine?Storici i casi di Killzone 2, Watch Dogs e The Witcher 3 e se, constatata la furia deigiocatori, gli sviluppatori dei primi due titoli avevano iniziato a ridimensionare le aspettative con i titoli successivi, come si sarà comportata CD Projekt RED, per non ripetere gli stessi errori con? Stando a quanto abbiamo visto, bene, molto bene.Nella giornata di ieri, ...

Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #Cyberpunk2077, libera gestione dei vostri genitali con speciali modifiche e alterazioni. - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #8: CYBERPUNK 2077 D1 Edition PC editore Bandai Namco Entertainment EUR 60.99 - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #3: Cyberpunk 2077 AA.VV. editore Panini Comics EUR 33.25 - DarioConti1984 : Cyberpunk 2077 più breve di The Witcher 3: molti non hanno finito l'avventura di Geralt - AIvise : Noooooooooooo Witcher 3 c'è chi non l'ha finito solo perché non vuole finirlo. Mi piace così tanto che è bello torn… -