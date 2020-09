Croazia: a Zagabria il Gay Pride con misure anti-covid (Di sabato 19 settembre 2020) ANSAmed, - BELGRADO, 19 SET - Alcune centinaia di persone hanno preso parte nel pomeriggio alla 19/ma edizione del Gay Pride di Zagabria, tenutosi nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 19 settembre 2020) ANSAmed, - BELGRADO, 19 SET - Alcune centinaia di persone hanno preso parte nel pomeriggio alla 19/ma edizione del Gaydi, tenutosi nel rispetto delledi prevenzione e sicurezza ...

(ANSAmed) - BELGRADO, 19 SET - Alcune centinaia di persone hanno preso parte nel pomeriggio alla 19/ma edizione del Gay Pride di Zagabria, tenutosi nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza ...

Croazia: premier Plenkovic, rating Standard & Poor’s conferma solidità nostra economia

Zagabria, 19 set 15:27 - (Agenzia Nova) - La decisione di Standard & Poor’s di confermare il rating del credito della Croazia dimostra che il paese è entrato nella crisi del coronavirus con un'economi ...

Migranti: Croazia, da gennaio sventati 16 mila ingressi

(ANSA) - ZAGABRIA/SARAJEVO, 18 SET - Dall'inizio dell'anno la polizia di frontiera croata ha sventato poco piu' di sedicimila tentativi di ingressi illegali nel Paese da parte di migranti provenienti ...

