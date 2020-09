Cristiano Ronaldo vince il premio come miglior marcatore del 2019 (Di sabato 19 settembre 2020) Cristiano Ronaldo conquista l’ennesimo premio della sua strepitosa carriera. Il fenomeno portoghese ha ricevuto l’ IFFHS World’ s Best International Top goal , premio per il miglior marcatore dell’anno 2019. È il quinto successo dopo i precedenti ottenuti nel 2013, 2014, 2016 e 2017 con la maglia del Real Madrid. La scorsa edizione aveva visto il trionfo di Baghdad Bounedjah dell’ All Sadd, mentre nel 2015 fu Robert Lewandosky a precedere tutti. Cristiano Ronaldo: Curiosità e aneddoti nel giorno del suo 35esimo compleanno. Il premio viene assegnato in base al numero di gol internazionali realizzati sia nel proprio club che nella propria nazionale in un anno solare e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 19 settembre 2020)conquista l’ennesimodella sua strepitosa carriera. Il fenomeno portoghese ha ricevuto l’ IFFHS World’ s Best International Top goal ,per ildell’anno. È il quinto successo dopo i precedenti ottenuti nel 2013, 2014, 2016 e 2017 con la maglia del Real Madrid. La scorsa edizione aveva visto il trionfo di Baghdad Bounedjah dell’ All Sadd, mentre nel 2015 fu Robert Lewandosky a precedere tutti.: Curiosità e aneddoti nel giorno del suo 35esimo compleanno. Ilviene assegnato in base al numero di gol internazionali realizzati sia nel proprio club che nella propria nazionale in un anno solare e ...

forumJuventus : ?? E' partita la 14^ edizione del #FantaVS ??? Gioca con noi come e vinci uno dei fantastici premi in palio come i t… - Sport_Mediaset : #CR7, consegnato il premio 'Miglior bomber internazionale 2019'. #SportMediaset - primevideosport : The 6 fastest players in 2020 ?? Alphonso Davies - 36.51 km/h Achraf Hakimi - 36.48 km/h Adama Traore - 36.21 km/h… - periodicodaily : Cristiano Ronaldo vince il premio come miglior marcatore del 2019 - sportli26181512 : CRK il debutto: Pirlo si gioca la nuova coppia Ronaldo-Kulusevski: CRK il debutto: Pirlo si gioca la nuova coppia R… -