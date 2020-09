“Crisi senza padri”. Conte, malumori a Palazzo Chigi: dopo le regionali, “incidente parlamentare” e addio governo (Di sabato 19 settembre 2020) “Finirà che per rompere lo stallo ci si affiderà a un incidente parlamentare”. È la confidenza che un autorevole dirigente grillino ha reso al Corriere della Sera: in questo modo si potrebbe forzare un cambio di equilibri a Palazzo Chigi, dato che il governo giallorosso appare di una fragilità disarmante e potrebbe definitivamente andare in pezzi in caso di debacle alle elezioni regionali. In particolare perdere la rossa Toscana potrebbe avere un effetto devastante per il centrosinistra, ma siccome nessuno vuole intestarsi la responsabilità di far cadere il governo ci si potrebbe affidare alla classica crisi senza padri. “Si vedrà se davvero l'esecutivo verrà fatto ‘casualmente' incespicare alle Camere, ma proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) “Finirà che per rompere lo stallo ci si affiderà a un incidente parlamentare”. È la confidenza che un autorevole dirigente grillino ha reso al Corriere della Sera: in questo modo si potrebbe forzare un cambio di equilibri a, dato che ilgiallorosso appare di una fragilità disarmante e potrebbe definitivamente andare in pezzi in caso di debacle alle elezioni. In particolare perdere la rossa Toscana potrebbe avere un effetto devastante per il centrosinistra, ma siccome nessuno vuole intestarsi la responsabilità di far cadere ilci si potrebbe affidare alla classica crisipadri. “Si vedrà se davvero l'esecutivo verrà fatto ‘casualmente' incespicare alle Camere, ma proprio ...

