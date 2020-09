Crepe Cake | la torta dietetica tanto golosa!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 19 settembre 2020) Amate preparare i dolci, ma siete costantemente a dieta? Ecco lache fa al caso vostro, di seguito la ricetta per cucinare una. Davvero buonissima. Ingredienti per fare unaAvrete bisogno di: 236 grammi di farina meglio se di tipo 00 236 ml di latte 120 ml di acqua tiepida 60 grammi di burro (ve ne servirà un po’ in più per cuocere le) 30 grammi di zucchero semolato 4 uova Q.b. di sale fino da cucina. Per fare la crema, vi serviranno: 300 grammi di latte condensato zuccherato 236 grammi di burro a temperatura ambiente 230 grammi di formaggio spalmabile a temperatura ambiente 10 ml di aroma di vaniglia Qualche fragola fresca (ve ne serviranno un po’ in più per decorare il dolce) Per decorare il dolce: Qualche ...