CR7 ha regalato a Georgina l’anello più caro al mondo E ogni mese la modella dispone di…

Leggi su golssip

(Di sabato 19 settembre 2020) Con la sua fortuna multimilionaria, Cristiano Ronaldo può tranquillamente assecondare tutti i capricci della sua fidanzataRodriguez. Stiamo parlando dell'ultimo regalo dell'attaccante portoghese alla, in occasione della serata in cui CR7 avrebbe fatto la sua proposta di nozze.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CENIv0YqEGw/"Il sito 'Gambling Deals' si è focalizzato sul valore dell'anello il cui prezzo si aggirerebbe introno ai 700.000 euro, candidandosi di fatto al titolo di anello di diamanti più costoso al. Oltre al gioiello di Cartier Ronaldo avrebbe fatto numerosi regali a, per una cifra di 400.000 euro circa. Senza dimenticare cheavrebbe a disposizione per le sue spese personali una cifra mensile di 90.000 ...