Covid, picco contagi: ipotesi nuove zone rosse. Iss: «Segnali di allerta»

Se l?Europa è tornata a marzo già da qualche giorno, l?Italia da ieri ha fatto un lungo salto indietro fino al 1 maggio e ai suoi quasi duemila nuovi malati registrati in un...

Italiani di nuovo col fiato sospeso

Rappresentano il picco degli ultimi due mesi, nonostante si sia scesi sotto la soglia di 100 mila tamponi (99 mila 839 per la precisione). Scendono i morti: sono 10 (3 in meno) e i ricoverati in ...

Coronavirus: poche prove che si trasmetta tramite superfici

Ci sono poche prove a sostegno della trasmissione del nuovo coronavirus attraverso le superfici, mentre la distanza sociale si rivela fondamentale, perché il droplet si conferma il modo più comune per ...

Cinque positivi nel Lodigiano Fa paura il Pavese

Cinque i nuovi positivi diagnosticati nelle ultime 24 ore nel Lodigiano per il Covid-19, dopo il picco di 14 di mercoledì. La Regione conferma il trend positivo dei guaritidimessi (+130) e sottolinea ...

