Covid, mai così tanti decessi in Italia dal 7 luglio (Di sabato 19 settembre 2020) AGI - Dopo l'impennata di ieri, con 1.907 contagi, tornano a calare i nuovi casi di Covid in Italia: oggi sono 1.638, per di più con 103.223 tamponi (ieri erano poco meno di 100mila). Aumentano invece, dopo giorni di stabilità a cavallo dei dieci, i decessi, che oggi sono 24 (ieri 10). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi è la Lombardia (243), seguita da Lazio (197), Veneto (186) e Campania (149). A zero casi la Valle d'Aosta, mentre segnala zero anche l'Abruzzo che però comunica che non sarà possibile elaborare i dati oggi e domani, quindi si avrà il cumulativo lunedì (ieri aveva registrato 54 contagi). Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 296.569, mentre con l'incremento ... Leggi su agi (Di sabato 19 settembre 2020) AGI - Dopo l'impennata di ieri, con 1.907 contagi, tornano a calare i nuovi casi diin: oggi sono 1.638, per di più con 103.223 tamponi (ieri erano poco meno di 100mila). Aumentano invece, dopo giorni di stabilità a cavallo dei dieci, i, che oggi sono 24 (ieri 10). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi è la Lombardia (243), seguita da Lazio (197), Veneto (186) e Campania (149). A zero casi la Valle d'Aosta, mentre segnala zero anche l'Abruzzo che però comunica che non sarà possibile elaborare i dati oggi e domani, quindi si avrà il cumulativo lunedì (ieri aveva registrato 54 contagi). Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 296.569, mentre con l'incremento ...

F_Boccia : Non abbiamo mai abbassato la guardia, ci siamo sempre fatti guidare da rigore e prudenza. Con le #Regioni abbiamo r… - gennaromigliore : Eccoli i sovranisti. Preferiscono mettere mano alle tasche dei risparmiatori già in ginocchio dal covid piuttosto c… - Linkiesta : Mai si era andati alle urne in un clima così nevrotico. Fra scuole che aprono e richiudono per le regionali, la pau… - EVRiddick : @matteosalvinimi Che sciacallo.... Uno a cui le sorti della scuola nn sono mai interessate adesso a fini politici l… - Gazzettino : Covid Italia, il bollettino di oggi: 1.638 nuovi casi e boom di morti (24). Mai così decessi da inizio luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mai Burioni, rese note le procedure del vaccino Covid, non era mai successo - Salute & Benessere Agenzia ANSA TRASPORTI TUA: 19 NUOVI BUS ALL’AVANGUARDIA, “FLOTTA DEL FUTURO, IN STRADA PER APERTURE SCUOLE”

PESCARA – Consumi abbattuti ed elevate prestazioni, buoni per le corse urbane e quelle extra-urbane, pedana “smart” per fare entrare i disabili in pochi secondi, rete telematica di bordo per l’interfa ...

Covid, mai così tanti decessi in Italia dal 7 luglio

AGI - Dopo l'impennata di ieri, con 1.907 contagi, tornano a calare i nuovi casi di Covid in Italia: oggi sono 1.638, per di più con 103.223 tamponi (ieri erano poco meno di 100mila). Aumentano invece ...

Coronavirus: record di vittime, sono 24. Mai così alte da 2 mesi

Impennata dei decessi per Coronavirus: sono stati 24 nelle ultime 24 ore; ieri erano stati 10. Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio, quando le vittime erano state 30. In calo invece i nuov ...

PESCARA – Consumi abbattuti ed elevate prestazioni, buoni per le corse urbane e quelle extra-urbane, pedana “smart” per fare entrare i disabili in pochi secondi, rete telematica di bordo per l’interfa ...AGI - Dopo l'impennata di ieri, con 1.907 contagi, tornano a calare i nuovi casi di Covid in Italia: oggi sono 1.638, per di più con 103.223 tamponi (ieri erano poco meno di 100mila). Aumentano invece ...Impennata dei decessi per Coronavirus: sono stati 24 nelle ultime 24 ore; ieri erano stati 10. Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio, quando le vittime erano state 30. In calo invece i nuov ...