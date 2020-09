Covid | la Spezia e il quartiere zona rossa | «Troppi contagi | ora fanno paura» Sotto accusa la festa per la Serie A

(Di sabato 19 settembre 2020) Quasi mille infettati nelle ultime due settimane.i festeggiamenti in strada per la

GiovanniToti : Nel Comune della Spezia sono sospese le attività didattiche in presenza di ogni ordine e grado fino al 23 settembre… - PagellaPolitica : La provincia di #LaSpezia sta registrando una forte crescita di contagi da #coronavirus: nonostante le rassicurazio… - EcoLunigiana : #LaSpezia - I servizi svolti giovedì dalla Questura e dal Commissariato, supportati da agenti della Polizia Strada… - fcaras_fc : RT @Italia_Notizie: Covid, la Spezia e il quartiere zona rossa: «Troppi contagi, ora fanno paura» - Italia_Notizie : Covid, la Spezia e il quartiere zona rossa: «Troppi contagi, ora fanno paura» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Spezia

Corriere della Sera

Nella giornata di giovedì i nuovi casi erano stati solo 11 ma con la metà dei tamponi (che oggi sono stati 3955). Sfiorano le mille (sono 917) le sorveglianze attive di chi ha avuto i contatti con per ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 19 settembre. In aumento i nuovi casi in Italia: sono quasi duemila, 10 le vittime secondo l’ultimo bollettino, anche se ...ROMA. A Genova il Comune si è visto costretto a mettere un annuncio su Facebook per reclutare scrutatori e presidenti di seggio. Fino a ieri si contavano 855 rinunce tra gli scrutatori, su un totale d ...