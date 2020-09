Covid, in Francia ancora 13.500 casi A Londra negazionisti in piazza (Di sabato 19 settembre 2020) Replicato il dato di ieri. A Trafalgar Square circa mille persone protestano contro le misure di contenimento. In Germania 2.600 casi in un giorno Leggi su corriere (Di sabato 19 settembre 2020) Replicato il dato di ieri. A Trafalgar Square circa mille persone protestano contro le misure di contenimento. In Germania 2.600 casi in un giorno

Corriere : Covid in Francia più di 13.000 casi in un giorno e 123 morti - Agenzia_Ansa : #Covid_19 Aumentno record di contagi in #Francia, 13mila in 24 ore. Positivo anche il ministro francese dell'econo… - HuffPostItalia : Covid-19 vola in Francia e Spagna. Cosa è andato storto secondo gli esperti - SkyTG24 : Covid, il virus corre in Europa: record anche in Germania. In Francia 13.500 nuovi casi - donatodonati : RT @babetta123: 'Non vi sembra bizzarro che i media fissino l'attenzione sui 4300/h24 casi di #Covid in Gran Bretagna ed altri paesi e dia… -