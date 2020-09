Covid in Campania, oggi 149 nuovi contagiati e un morto: il numero di positivi supera 10mila (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo quattro giorni di grandi aumenti, diminuisce il numero di nuovi positivi in Campania: oggi ci sono 149 nuovi contagiati, 59 in meno di ieri ma con 1.945 tamponi in meno effettuati. È... Leggi su ilmattino (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo quattro giorni di grandi aumenti, diminuisce ildiinci sono 149, 59 in meno di ieri ma con 1.945 tamponi in meno effettuati. È...

Agenzia_Ansa : A #Napoli si ripete il prodigio della liquefazione del #sangue di San #Gennaro #ANSA #Covid #Campania - Agenzia_Ansa : Gli #scrutatori rinunciano per paura del #covid . Al Comune di #Milano si cercano 100 presidenti. In #Campania inve… - fanpage : Focolaio #covid19 in #Campania. Nuovo #lockdown nella cittadina - Notiziedi_it : Covid in Campania, oggi 149 nuovi contagiati e un morto: il numero di positivi supera 10mila - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Gli #scrutatori rinunciano per paura del #covid . Al Comune di #Milano si cercano 100 presidenti. In #Campania invece #tr… -