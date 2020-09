Covid, il Veneto apre a 1.000 tifosi negli stadi e 700 nei palasport: «Così evitiamo assembramenti». Il Bentogodi stasera chiuso al pubbico (Di sabato 19 settembre 2020) In Veneto gli spettatori possono assistere agli eventi sportivi, al massimo 1.000 negli impianti all'aperto e 700 in quelli al chiuso, nei quali sia possibile la preassegnazione dei posti a... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 19 settembre 2020) Ingli spettatori possono assistere agli eventi sportivi, al massimo 1.000impianti all'aperto e 700 in quelli al, nei quali sia possibile la preassegnazione dei posti a...

Open_gol : Coronavirus, Crisanti: «Il G20 Salute in Lombardia? Una vergogna». Per il virologo, Lazio e Veneto i veri modelli d… - zaiapresidente : ?? ATTENZIONE ?? Da oggi gli scrutatori, i presidenti e tutti coloro che lavoreranno nei seggi elettorali possono… - BussoloMarco : RT @Open_gol: Coronavirus, Crisanti: «Il G20 Salute in Lombardia? Una vergogna». Per il virologo, Lazio e Veneto i veri modelli di lotta al… - zazoomblog : Covid il Veneto apre a 1.000 tifosi negli stadi e 700 nei palasport: «Così evitiamo assembramenti» - #Covid… - infoitinterno : Covid Veneto, negli stadi 1000 spettatori e 700 nei palasport -