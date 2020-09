Covid, caso Madrid: da lunedì nuovo lockdown. Restrizioni per quasi un milione di persone (Di sabato 19 settembre 2020) Era già stata una delle zone più colpite della Spagna durante la prima ondata, adesso Madrid potrebbe finire di nuovo in lockdown. I contagi da coronavirus continuano a crescere in modo... Leggi su ilmattino (Di sabato 19 settembre 2020) Era già stata una delle zone più colpite della Spagna durante la prima ondata, adessopotrebbe finire diin. I contagi da coronavirus continuano a crescere in modo...

Corriere : Covid, nuove restrizioni in mezza Europa: Madrid è un caso Mappa - Corriere : Covid, nuove restrizioni in mezza Europa: Madrid è un caso Mappa - LaStampa : Roma, chiuso per un caso di Covid il liceo dei vip San Giuseppe - manu8_manuela : RT @rep_roma: Roma, un caso di covid al San Giuseppe De Merode: 400 liceali a casa fino al 1 ottobre [di RORY CAPPELLI] [aggiornamento dell… - serenel14278447 : Nuove restrizioni in mezza Europa per il covid. E Madrid è un caso -

Ultime Notizie dalla rete : Covid caso Covid, caso Madrid: da lunedì nuovo lockdown. Restrizioni per quasi un milione di persone Il Messaggero Covid: in Valle d'Aosta un guarito e nessun nuovo positivo

(ANSA) - AOSTA, 19 SET - Nessun nuovo caso di positività al Coronavirus è emerso in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore a fronte di un numero di tamponi (225) quasi triplicato rispetto al giorno precede ...

Coronavirus. Contagi in calo (con più tamponi): 1.638. Ma aumentano i morti: 24

Dopo l'impennata di ieri, con 1.907 contagi, tornano a calare i nuovi casi di Covid in Italia: oggi sono 1.638, per di più con 103.223 tamponi (ieri erano poco meno di 100mila). Aumentano invece, dopo ...

Eventi sportivi aperti al pubblico anche in Lombardia

A decorrere da oggi in Lombardia e' consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, "ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico na ...

(ANSA) - AOSTA, 19 SET - Nessun nuovo caso di positività al Coronavirus è emerso in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore a fronte di un numero di tamponi (225) quasi triplicato rispetto al giorno precede ...Dopo l'impennata di ieri, con 1.907 contagi, tornano a calare i nuovi casi di Covid in Italia: oggi sono 1.638, per di più con 103.223 tamponi (ieri erano poco meno di 100mila). Aumentano invece, dopo ...A decorrere da oggi in Lombardia e' consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, "ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico na ...