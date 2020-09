Covid, Bassetti: “Nuovo lockdown? Italia non in pericolo” (Di sabato 19 settembre 2020) Intercettato dall’Adnkronos il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bossetti, ha commentato l’eventualità di un nuovo lockdown in Italia: “Arrivare a pensare solo lontanamente ad un lockdown è anacronistico”, ha detto. Aggiungendo: “Valutiamo caso per caso, poi non lo chiamerei così ma rinforzo delle misure di contenimento. La chiusura totale di marzo-aprile non avverrà mai più, oggi l’Italia non è in pericolo: 200 persone in terapia intensiva su 50mila casi vuole dire 0,5% del totale di pazienti che hanno una malattia leggermente più grave”. L'articolo Covid, Bassetti: “Nuovo lockdown? Italia non in ... Leggi su italiasera (Di sabato 19 settembre 2020) Intercettato dall’Adnkronos il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bossetti, ha commentato l’eventualità di un nuovoin: “Arrivare a pensare solo lontanamente ad unè anacronistico”, ha detto. Aggiungendo: “Valutiamo caso per caso, poi non lo chiamerei così ma rinforzo delle misure di contenimento. La chiusura totale di marzo-aprile non avverrà mai più, oggi l’non è in pericolo: 200 persone in terapia intensiva su 50mila casi vuole dire 0,5% del totale di pazienti che hanno una malattia leggermente più grave”. L'articolo: “Nuovonon in ...

