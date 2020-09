Covid-19, Roby Facchinetti: 'Bergamo è in ginocchio: non la riconosco più' (Di sabato 19 settembre 2020) 'La mia città, Bergamo, non è più la stessa, non la riconosco più. E questo non è giusto'. Nel salotto di ' Verissimo ', condotto da Silvia Toffanin , Roby Facchinetti racconta con commozione i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 settembre 2020) 'La mia città,, non; la stessa, non la;. E questo non; giusto'. Nel salotto di ' Verissimo ', condotto da Silvia Toffanin ,racconta con commozione i ...

