Covid-19, quattro nuovi casi in provincia di Avellino: 2 nel capoluogo (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ASL di Avellino comunica che sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi effettuati su 4 persone: 2, residenti nel comune di Avellino, di cui una già sottoposta a test sierologico e una ricoverata presso l’AORN “Moscati” di Avellino; – 2, residenti nel comune di Rotondi, contatti di caso. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica sui contatti dei probabili casi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ASL dicomunica che sono risultati positivi al-19 i tamponi effettuati su 4 persone: 2, residenti nel comune di, di cui una già sottoposta a test sierologico e una ricoverata presso l’AORN “Moscati” di; – 2, residenti nel comune di Rotondi, contatti di caso. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica sui contatti dei probabili. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

francescoseghez : Quattro grafici che mostrano in modo chiaro come i giovani (anche considerati i cambiamenti demografici) pagano la… - repubblica : Alessandria, quattro contagiati nel reparto di Ginecologia dove lavorava il medico malato di Covid - wam_the : Covid. In Irpinia ci sono altri quattro contagi - TeleradioNews : Sant’Arpino/4 nuovi casi, il messaggio del sindaco - articolo38 : RT @inail_gov: Open data Inail Luglio 2020: Sanità e assistenza sociale. Tre denunce su quattro del settore hanno riguardato il contagio da… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quattro Bancario positivo al Covid Quattro in isolamento fiduciario La Nazione SPECIALE SANTA MARIA A VICO Un'elezione caratterizzata dal Covid-19: quattro in corsa

E’ stata una campagna elettorale caratterizzata dal coronavirus, col sindaco uscente Andrea Pirozzi costretto a restare a casa in quarantena perché positivo (così come l’assessore Veronica Biondo ...

Statine e coronavirus

Inserito il 13 settembre 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Le statine potrebbero essere utili contro il SARS-CoV-2? Sempre alla ricerca di un trattamento efficace contro il SARS-CoV-2 alcun ...

Olbia: all’Acquedotto Romano l’emozionante musica a 432 Hertz

Da quattro anni hanno scelto di vivere in Sardegna con i loro ... una battuta d’arresto nelle sue innumerevoli sfaccettature a causa dell’emergenza Covid. Il futuro è ancora caratterizzato da grande ...

E’ stata una campagna elettorale caratterizzata dal coronavirus, col sindaco uscente Andrea Pirozzi costretto a restare a casa in quarantena perché positivo (così come l’assessore Veronica Biondo ...Inserito il 13 settembre 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Le statine potrebbero essere utili contro il SARS-CoV-2? Sempre alla ricerca di un trattamento efficace contro il SARS-CoV-2 alcun ...Da quattro anni hanno scelto di vivere in Sardegna con i loro ... una battuta d’arresto nelle sue innumerevoli sfaccettature a causa dell’emergenza Covid. Il futuro è ancora caratterizzato da grande ...