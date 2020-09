Covid-19 | pediatri contro il certificato medico per rientrare a scuola

CorrNazionale : L’Associazione Nazionale Presidi chiede il certificato medico obbligatorio per il rientro a scuola, pediatri contra… - ritrattosalute : @FimpP “La richiesta di reintroduzione dell’obbligo del certificato medico per il rientro a scuola è priva di fonda… - A__Lamborghini : RT @FimpP: Il Presidente FIMP @pBiasci: 'Certificato medico? Richiesta dei presidi scolastici priva di fondamento scientifico. Dobbiamo pot… - emergency_live : #Lockdown da #COVID19 e #vitaminaD, un abbinamento meno immediato di quanto potrebbe apparire. “Il prossimo inverno… - FimpP : Il Presidente FIMP @pBiasci: 'Certificato medico? Richiesta dei presidi scolastici priva di fondamento scientifico.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid pediatri

Borderline24 - Il giornale di Bari

Il sistema scuola – pediatri – famiglia rischia il collasso. Come denunciato già ieri a Borderline24 da una mamma barese in attesa da giorni di un tampone per fare tornare il figlio a scuola, la situa ...AGI - Il certificato medico per il rientro in classe senza la prova del tampone è "inutile e dannoso". Ne è convinto il presidente della Fimp, Paolo Biasci, che replica così alla richiesta dell'Associ ...Il certificato medico per il rientro in classe senza la prova del tampone è "inutile e dannoso". Ne è convinto il presidente della Fimp, Paolo Biasci, che replica così alla richiesta dell'Associazione ...