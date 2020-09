Covid-19, nuovo caso a San Nicola Manfredi: sale a 2 il numero di positivi (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Nicola Manfredi (Bn) – nuovo caso di Covid-19 a San Nicola Manfredi, ad annunciarlo è il sindaco del comune sannita Fernando Errico. Il primo cittadino fa sapere che la donna positiva, residente in contrada Zappiello, è asintomatica, sta bene e già stava osservando un periodo di quarantena assieme ai suoi familiari. Il sindaco Errico inoltre comunica che l’altra donna, di C.da Iannassi, di cui già si conosceva la positività, è stata sottoposta nuovamente a tampone con esito negativo, ed oggi effettuerà un nuovo tampone per accertarne la guarigione. I casi di positività al Covid-19 a San ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Bn) –di-19 a San, ad annunciarlo è il sindaco del comune sannita Fernando Errico. Il primo cittadino fa sapere che la donna positiva, residente in contrada Zappiello, è asintomatica, sta bene e già stava osservando un periodo di quarantena assieme ai suoi familiari. Il sindaco Errico inoltre comunica che l’altra donna, di C.da Iannassi, di cui già si conosceva latà, è stata sottoposta nuovamente a tampone con esito negativo, ed oggi effettuerà untampone per accertarne la guarigione. I casi dità al-19 a San ...

